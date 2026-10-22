Was binnen drogen: wat kost het om het vocht weer uit je huis te krijgen?

De droger uitlaten lijkt een eenvoudige besparing. Maar de rekening is pas compleet als je ook bekijkt hoe je het vocht van die natte was weer kwijtraakt.

Een gemiddelde lading kan bij het drogen ongeveer twee liter water aan de lucht afgeven. Dat water verdwijnt niet vanzelf. Het hangt in je huis tot je het afvoert.

Drie manieren, één wasbeurt

We vergelijken één gewone lading op drie manieren. We rekenen met 32 cent per kWh, ongeveer het gemiddelde voor een nieuw energiecontract in oktober 2026. Vul gerust je eigen tarief in.

Wasrek in een onverwarmde, geventileerde ruimte: geen stroom. De ventilatie moet wel open.

Warmtepompdroger: in ons voorbeeld 1,2 kWh per beurt. Dat is ruim 38 cent.

Wasrek met luchtontvochtiger: een apparaat van 250 watt dat zes uur draait, verbruikt 1,5 kWh. Dat is 48 cent.Wie de droger uitzet en een ontvochtiger aanzet, kan per wasbeurt duurder uit zijn.

Het wasrek blijft de zuinigste

Eerst de belangrijkste nuance. Een droogrek in een onverwarmde ruimte is vele malen zuiniger dan een wasdroger. Het rek zelf verbruikt niets.

Dat verandert als je de was in een verwarmde woonkamer hangt. Het verdampen kost dan warmte, en die moet de verwarming weer aanvullen. Hoeveel dat kost, hangt sterk af van je woning, isolatie en thermostaat. Een vast bedrag is daarom niet te geven.

De ontvochtiger is de verrassing

De ontvochtiger voelt als een slimme tussenoplossing. In ons rekenvoorbeeld is hij per wasbeurt juist duurder dan een zuinige warmtepompdroger.

Dat is geen wet van Meden en Perzen. Een klein model van 200 watt dat korter draait, komt lager uit. Een krachtig apparaat dat de hele dag aanstaat, flink hoger. Kijk op het typeplaatje naar het opgenomen vermogen en reken: watt × uren ÷ 1.000 = kWh.

Het water uit je was verdwijnt niet vanzelf: het blijft in huis tot je het afvoert.

Ventileren is geen luxe

Wie binnen droogt zonder te ventileren, krijgt vocht op koude ramen, muren en meubels. Daar groeit schimmel graag.

Hang de was dus liefst in een aparte ruimte met de deur dicht. Laat de roosters open en zet mechanische ventilatie tijdens het drogen hoger, het liefst in de hoogste stand. Een hygrometer van een paar euro laat zien of het misgaat. Een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60 procent is een goed uitgangspunt.

Zo reken je je eigen droger door

Sinds 1 juli 2025 loopt het energielabel voor wasdrogers weer van A tot en met G. Op het label staat het verbruik in kWh per 100 droogbeurten met het ecoprogramma.

Deel dat getal door honderd en vermenigvuldig met je stroomprijs. Dan heb je de kosten per beurt. Let op: een droger die vroeger A+++ had, heeft nu vaak label B of C. Oude en nieuwe kWh-getallen zijn niet met elkaar te vergelijken.

De slimste mix

De goedkoopste route is een combinatie. Gewone was op het rek in een koele, goed geventileerde ruimte. Dikke handdoeken en beddengoed in een zuinige droger. En de ontvochtiger alleen waar ventileren echt tekortschiet.

Rekenvoorbeeld per wasbeurt (32 cent per kWh)

Methode Verbruik Kosten Wasrek, onverwarmd en geventileerd 0 kWh € 0,00 Warmtepompdroger (voorbeeld) 1,2 kWh € 0,38 Wasrek + ontvochtiger (250 W, 6 uur) 1,5 kWh € 0,48

Extra stookkosten bij drogen in een verwarmde kamer zijn niet meegerekend.

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