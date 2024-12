Kamer, ook voltallige coalitie, wil geen gaswinning Ternaard

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft zich in grote meerderheid uitgesproken tegen nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanuit het Friese plaatsje Ternaard. Een oproep van NSC-Kamerlid Wytske Postma aan het kabinet om de NAM daar geen vergunning voor te verlenen, kreeg mede dankzij alle vier de coalitiepartijen brede steun.

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) stelde een definitief besluit over Ternaard onlangs nog even uit. Zij wil de vergunning niet verlenen, maar heeft er geen trek in daarover opnieuw tegenover de NAM in de rechtszaal te belanden. Zij wil daarom eerst in gesprek met het gasbedrijf, dat zij hoopt te kunnen overhalen af te zien van gaswinning.

Het verzoek van de NAM om vanuit Ternaard gas te mogen winnen onder de Waddenzee ligt zeer gevoelig in de regio. Gevreesd wordt dat de kwetsbare natuur in het Waddengebied, door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed, door nieuwe mijnbouwactiviteiten onherstelbare schade oploopt. Een recent advies van het Staatstoezicht op de Mijnen wees uit dat die zorg terecht is.