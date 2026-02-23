Jetten: aanpak armoede door nieuw kabinet moet beter

DEN HAAG (ANP) - De aanpak van de armoede door het nieuwe kabinet zal beter moeten, aldus premier Rob Jetten. Uit een doorrekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) bleek dat het beleid van D66, VVD en CDA zal leiden tot meer armoede.

In het NOS-programma waarin het kabinet werd gepresenteerd, zei Jetten dat het "beter zal moeten dan nu uit de doorrekening bleek". Hij heeft er vertrouwen in dat dat "zonder discussie" in de coalitie zal lukken. "Er zit geen partij in deze coalitie die de armoede wil laten oplopen."

Volgens het CPB zou in 2030 bij ongewijzigd beleid 2,5 procent van de Nederlanders in armoede leven. Door de plannen van de coalitie zou dat armoedecijfer stijgen naar 2,7 procent. De toename komt door onder meer hogere belastingen op werk en lagere uitkeringen. Ook lopen de zorgkosten op.

De stijging van het armoedecijfer door de plannen van het kabinet viel slecht bij de oppositie. Het kabinet is afhankelijk van die oppositie, omdat het geen meerderheid heeft in zowel de Tweede als Eerste Kamer.