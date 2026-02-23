ECONOMIE
Gratis beveiligingspakket voor Odido-klanten na datalek

Economie
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 22:53
DEN HAAG (ANP) - Hoewel het nog onduidelijk is of klanten van Odido een schadevergoeding krijgen na het grote datalek anderhalve week geleden, krijgen ze wel twee jaar een gratis beveiligingspakket. Het pakket biedt volgens het telecombedrijf onder meer extra bescherming tegen virussen.
Odido meldde onlangs een datalek van persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts, waaronder rekeningnummers, telefoonnummers en gegevens over identificatiebewijzen. "Op basis van onderzoek betreft het incident persoonsgegevens uit een klantcontactsysteem dat door Odido wordt gebruikt. Er zijn geen wachtwoorden, belgegevens of factuurgegevens betrokken", staat op de website van het bedrijf.
Inmiddels hebben honderden mensen zich gemeld bij het Meldpunt Identiteitsfraude. De meesten zijn bezorgd; een paar zeggen dat er ook echt misbruik is gemaakt van hun gelekte gegevens. Het meldpunt gaat uitzoeken of dat klopt.
