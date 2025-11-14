ECONOMIE
Jetten en Bontenbal zien nieuwe politiek in afhandeling Wijers

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:04
anp141125138 1
DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) zien vooral nieuwe politiek in de manier waarop de ophef over informateur Hans Wijers en wat hij over VVD-leider Dilan Yeşilgöz en de VVD zou hebben gezegd, is aangepakt. Nadat donderdag bekend was geworden wat Wijers zou hebben gezegd, namen Jetten en Bontenbal direct contact op met Yeşilgöz.
"Het is goed dat we een politieke cultuur hebben waarin mensen een fout kunnen maken en daarop terug kunnen komen", aldus Bontenbal voor aanvang van het eerste informatiegesprek.
Ook in het handelen van zijn gewenste coalitiepartner Jetten ziet de CDA'er een andere manier van handelen dan in het vorige kabinet. "Ik heb gezien aan Rob Jetten dat hij eigenlijk gelijk heeft geacteerd en gelijk heeft gebeld met Yeşilgöz." Dat deed Bontenbal zelf ook om de relatie met haar en de VVD te herstellen.
Jetten vond ook niet dat ze direct teruggaan naar de oude politiek. "We zijn meteen tot actie overgegaan en hebben er niet eindeloos omheen gedraaid."
