D66 en CDA bepalen vrijdag hoe komende drie weken eruit gaan zien

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:06
DEN HAAG (ANP) - De onderhandelaars van D66 en CDA en de informateurs van die partijen bespreken vrijdagochtend hoe de komende drie weken van de informatie eruitzien. CDA-leider Henri Bontenbal zei voor het begin van het eerste gesprek dat er vrijdag nog geen inhoudelijke zaken worden besproken.
Vrijdag zitten zes mannen aan tafel om het proces vorm te geven. Informateurs Hans Wijers van D66 en Sybrand Buma van CDA gaan het proces begeleiden. Namens D66 voeren Jetten en Jan Paternotte het woord. Bontenbal wordt bijgestaan door Bart van den Brink.
"Het is de taak van mij en Bontenbal om een ambitieuze agenda af te leveren", zei Jetten. Volgens de premierskandidaat is Wijers aangesteld als "rechtsere D66'er", omdat daar de belangrijkste gespreksonderwerpen liggen. Hij wil onder meer een plan om de economie weer te laten groeien.
Yeşilgöz
Bontenbal zei zich vooral aan de onderwerpen te houden die door verkenner Wouter Koolmees zijn aangedragen, maar hij sluit niet uit dat andere dingen worden besproken als daar tijd voor is. "Ik ben niet heel dogmatisch", zei de CDA'er. Koolmees stelde voor om over de voornaamste thema's van de campagne te praten: wonen, migratie, stikstof, economie en veiligheid.
De twee partijleiders gaan sowieso nog in gesprek met VVD-collega Dilan Yeşilgöz. Bontenbal sloot niet uit dat er nog meer gesprekken worden gevoerd de komende drie weken, buiten de gesprekken tussen CDA en D66 om.
