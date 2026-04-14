Ambassadeur Libanon: opgeroepen tot bestand in gesprek met Israël

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 22:05
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Libanese ambassadeur in Washington zegt in het gesprek met de Israëlische ambassadeur in de VS te hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Libanon. Het eerdere bestand dat in 2024 werd gesloten tussen Israël en Libanon moet volledig worden nageleefd, zei zij.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat toezag op de gesprekken, hebben de deelnemers "productieve gesprekken" gevoerd "om directe onderhandelingen tussen Israël en Libanon op te starten".
De Israëlische ambassadeur zei achteraf dat Israël en Libanon elkaar vonden in het feit dat ze Libanon allebei willen "bevrijden" van Hezbollah. Ook het Amerikaanse ministerie zegt "de plannen van de Libanese overheid om zijn monopolie op geweld te herstellen en een einde te maken aan de dominante invloed van Iran" te steunen.
Hezbollah verzet zich tegen de onderhandelingen, maar de Libanese overheid maakte eerder duidelijk dat er geen rol voor die groep is weggelegd in het proces.
