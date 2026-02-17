ECONOMIE
Jetten hoopt deze week nieuwe staatssecretaris te vinden

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 16:35
anp170226131 1
DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten hoopt nog deze week een nieuwe kandidaat te vinden om staatssecretaris van Financiën te worden in zijn kabinet. Dat heeft de formateur en aanstaande premier gezegd na afloop van een reeks gesprekken met kandidaat-bewindslieden.
Jetten moest deze week plots op zoek naar iemand anders, toen zijn partijgenoot Nathalie van Berkel zich terugtrok nadat vragen waren gerezen over haar cv. Daar stonden opleidingen op die zij nooit had voltooid. Het is de bedoeling dat het nieuwe kabinet volgende week maandag wordt beëdigd.
Van Berkel heeft inmiddels ook haar vertrek uit de Tweede Kamer aangekondigd. Volgens Jetten vindt zij dat ze ook die rol niet goed genoeg meer kan vervullen. "Als het veel gaat over je persoon, dan leidt dat enorm af van je inhoudelijke werk. Daarom begrijp ik ook dat ze tot deze keuze is gekomen", aldus de D66-voorman.
