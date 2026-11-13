Jetten: kabinetsval zou niet goed zijn

DEN HAAG (ANP) - Een kabinetsval of een nog grotere politieke crisis is volgens de drie coalitie niet goed, gezien de uitdagingen waar Nederland voor staat. Dat zei premier Rob Jetten na "stevige gesprekken" met vicepremiers Dilan Yeşilgöz en Bart van den Brink.

Dat het crisisoverleg uren duurde laat volgens Jetten zien "dat het niet gemakkelijk is. Maar het feit dat we hier niet met slaande deuren naar buiten lopen, laat ook zien deze drie partijen willen gewoon het goede doen voor Nederland."

Volgens de premier had het deze vrijdag mis kunnen gaan, "als je het vandaag per se helemaal had willen afronden". De gesprekken vragen volgens Jetten meer tijd, zodat "alle gevoelens en emoties" een plek kunnen krijgen. "Zodat je erna ook met volle overtuiging kan zeggen: daarom gaan we met elkaar door."

De komende dagen praat de premier verder met de drie coalitiepartijen.