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Beleggers met geleend geld vliegen eruit: 1,3 miljard dollar aan cryptogokken in één dag weggevaagd

Economie
door Pieter Immerzeel
bijgewerkt om
bitcoin price
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Goede tijden, slechte tijden. Toen Ferry Doedens vanochtend zijn crypto-app ververste, zal hij er niet vrolijker op zijn geworden. En met hem heel cryptominnend Nederland, die een tsunami aan rode cijfers over zich heen gedrapeerd krijgen.
Bitcoin zakte vrijdag in de vroege uurtjes onder de 70.000 dollar en tikte zelfs even de 67.300 dollar aan, het laagste punt sinds 19 augustus, meldt CoinDesk.
Omgerekend is één bitcoin nu ongeveer 62.400 tot 63.300 euro waard (koers 1 euro = 1,106 dollar, 12 november). Sinds begin oktober is de munt in dollars 17 procent gezakt.

Zoveel zijn de grote munten nu waard in euro’s

Niet alleen bitcoin ging omlaag. Ether, de op één na grootste munt, zakte voor het eerst sinds augustus onder de 2000 dollar.
MuntKoers in dollarsKoers in euro’s
Bitcoin (BTC)68.56062.000
Ether (ETH)19301745
XRPrond 1rond 0,90
Solana (SOL)onder 80onder 72
Kleinere munten als GT, Stacks en Monero (XMR) verloren 7 procent of meer. Bedragen in euro’s zijn omgerekend tegen 1,106 dollar per euro.

Een sterke dollar trekt crypto omlaag

De dollar staat zo sterk als sinds april 2025 niet meer. De dollarindex, die de dollar afzet tegen andere grote munten zoals de euro, kwam boven de 103 en steeg sinds begin oktober met bijna 2 procent.
Beleggers rekenen op een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank Fed. De kans op een stap van een half procentpunt in december is gestegen sinds de Amerikaanse inflatiecijfers over oktober deze week hoger uitvielen dan verwacht. Hogere rente maakt geld duurder en dat is slecht nieuws voor risicovolle beleggingen als crypto.
Voor wie in euro’s rekent, scheelt de sterke dollar een beetje. De euro verloor sinds begin oktober ruwweg 1 procent tegen de dollar, waardoor het verlies op bitcoin in euro’s iets kleiner uitvalt dan die 17 procent. Dat is een schatting.

In cijfers

  • 1,3 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro) aan cryptoweddenschappen werd in 24 uur gedwongen gesloten, volgens dataplatform Coinglass.
  • 677 miljoen dollar daarvan ging over bitcoin.
  • Bijna 500 miljoen dollar verdampte op het moment dat bitcoin door de 70.000 dollar zakte.
  • De grootste klap: één weddenschap op een stijging van meer dan 31 miljoen dollar (28 miljoen euro), op het platform Hyperliquid.

Waarom beleggers met geleend geld eruit vliegen

Die miljarden gingen verloren bij handelaren met een hefboom, die met geleend geld op een stijging gokten. Daalt de koers, dan slinkt het onderpand. Is dat op, dan sluit het handelsplatform de positie zelf. Dat heet een liquidatie.
Toen bitcoin onder de 70.000 dollar dook, gingen veel van zulke posities tegelijk dicht. De gedwongen verkopen duwden de koers nog verder omlaag. Volgens CoinDesk laat dat zien hoe vol de markt zat met beleggers op geleend geld.
Wie zijn munten gewoon in een app of op een eigen wallet heeft staan, wordt niet gedwongen te verkopen. Het verlies blijft op papier zolang je niet verkoopt.

Wat de koersval betekent voor je belasting

Voor de Belastingdienst telt wat je crypto waard was op 1 januari, de peildatum van box 3. Een daling in november verandert niets aan je aangifte over 2026. Staat de koers op 1 januari 2027 nog zo laag, dan telt die lagere waarde mee voor het jaar 2027.
Twijfel je aan het platform waar je munten staan? Het faillissement van cryptoplatform Knaken, waar 7 miljoen euro zoek raakte, liet zien dat ook dat een risico is. Een ander risico voor bitcoinbezitters is technisch: AI kan bitcoin mogelijk kraken vóór de quantumcomputer.
De olieprijs bleef ondanks nieuwe onrust in het Midden-Oosten rond de 88 dollar per vat. Voor crypto is de dollar deze week de grootste boosdoener.
Meer weten?
Bronnen: CoinDesk, FXStreet, Belastingdienst

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