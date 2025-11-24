Jetten: we moeten knopen doorhakken over financieel beleid

DEN HAAG (ANP) - CDA en D66 moeten de komende weken knopen doorhakken over financiële en economische thema's. Dat vertelde partijleider Rob Jetten (D66) nadat hij samen met CDA-leider Henri Bontenbal en informateur Sybrand Buma (CDA) maandag meerdere gesprekken had gevoerd met experts op dit gebied. Wel benadrukte hij dat zijn partij samen met het CDA 44 zetels heeft in de Tweede Kamer en daarom geen "dichtgerekende plaat" op tafel gaat leggen. Dat moet gebeuren in het definitieve regeerakkoord, waar dan "hopelijk" ook andere partijen bij betrokken zijn.

Tot die tijd worden er volgens Jetten verschillende richtingen uitgezet. Welke richtingen dit inhoudelijk zijn, of er bezuinigingen moeten komen of de staatsschuld moet oplopen, wilde de sociaal-liberaal niet toelichten. "Dat zijn politieke keuzes die we met elkaar moeten maken en die ergens pijn zullen doen", stelde hij.