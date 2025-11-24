Burgemeester Terneuzen stapt op om onenigheid over azc-vergunning

TERNEUZEN (ANP) - Burgemeester van Terneuzen Erik van Merrienboer stapt op, omdat hij zich niet kan vinden in de besluitvorming over een asielzoekerscentrum (azc) in de Zeeuwse gemeente. De wethouders in de plaats willen op aandringen van de gemeenteraad geen vergunning meer afgeven voor de zogeheten Regionale Opvanglocatie. Zowel de raad als het college hadden de plannen voor de komst van het azc vorig jaar nog goedgekeurd.

Van Merrienboer vindt dat de raad "een nagenoeg onuitvoerbare bestuurlijke spagaat" heeft veroorzaakt en het onderlinge vertrouwen heeft geschaad. "Want wat zijn nu werkelijk de overwegende, met feiten te onderbouwen bezwaren tegen de vergunning? Hoe staat het met de zorgvuldige, gemotiveerde besluitvorming die de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur van u vragen en waar ik als burgemeester een zorgplicht voor draag?"

De opvanglocatie die de raad eerst had goedgekeurd, maar nu niet meer wil, zou plaats bieden aan tweehonderd statushouders en asielzoekers.