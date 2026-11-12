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Jetten wil door in kabinet met D66, VVD en CDA

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten wil graag door met de huidige drie partijen in het kabinet. Dat zei hij donderdag in het debat op vragen of het kabinet bijvoorbeeld door zou kunnen gaan zonder de bewindslieden van de VVD. Dat is voor Jetten dus geen optie.
Hij zei eerder al dat er een "doorstart" nodig is. Zo'n vervolggesprek zou volgens Jetten gericht moeten zijn "op hoe je met deze drie partijen de samenwerking in kabinet en coalitie verbetert en ook heel serieus kijkt: hoe kan je je dan beter verhouden tot die verschillende meerderheden die hier in de Kamer te vinden zijn?"
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