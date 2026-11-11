Je bent alleenstaand en krijgt AOW plus ongeveer €2.000 bruto pensioen per maand van ABP. Als de schattingen kloppen, gaat dat pensioen in 2027 met bijna 14 procent omhoog. Op papier krijg je dan €278 bruto per maand meer. Volgens onze berekening houd je daar netto zo'n €114 van over.

Dat komt doordat je met die verhoging net boven €46.577 inkomen uitkomt. Boven die grens wordt je ouderenkorting kleiner.

Bij ABP gaat het om 13,9 procent

Pensioenadviseur Aon heeft voor de NOS uitgerekend dat gepensioneerden bij ABP er bij de overstap naar het nieuwe stelsel gemiddeld 13,9 procent op vooruitgaan. Dat is een raming en nog geen besluit. ABP noemt zelf nog geen persoonlijk percentage. Hoeveel er te verdelen is, hangt af van de dekkingsgraad op 31 december 2026. Volgens de huidige planning betaalt ABP in februari voor het eerst volgens de nieuwe regels uit, met zo nodig een nabetaling over januari.

Boven €46.577 krimpt je ouderenkorting met 15 procent

Iedereen die de AOW-leeftijd heeft, krijgt de ouderenkorting. Dat is een korting op de belasting die je betaalt. Het kabinet wil het maximum in 2027 verlagen van €2.067 naar €1.993. Dat volle bedrag krijg je tot een verzamelinkomen van €46.577. Boven die grens gaat er van elke extra euro 15 cent van de korting af. Rond €59.864 is de korting helemaal weg.

Je verzamelinkomen bestaat niet alleen uit je AOW en je pensioen. Heb je spaargeld of beleggingen boven de vrijstelling, dan telt je inkomen uit box 3 ook mee. De Dagelijkse Standaard rekent in een recente berekening met een grens van ongeveer €46.718. Wij gaan uit van €46.577, het bedrag dat het kabinet op 20 oktober noemde.

Van elke extra euro gaat zo'n 61 cent weg

Boven de grens komen vier posten bij elkaar. Van elke €100 extra pensioen ben je ongeveer dit kwijt:

€38,16 belasting: het tarief van de tweede schijf, dat in 2027 voor AOW'ers geldt boven €39.247

ruim €3 algemene heffingskorting: die wordt voor AOW'ers boven €30.910 afgebouwd met 3,2 tot 3,4 procent, afhankelijk van de versie van het plan die het haalt

€15 ouderenkorting

€5,02 Zvw-bijdrage, als die zoals gepland stijgt van 4,85 naar 5,02 procent

Samen is dat ruim €61. Van elke €100 houd je dus ongeveer €39 over. Zit je onder de grens, dan is dat zo'n €54.

Juist over het deel van je pensioen dat er in 2027 bijkomt, betaal je dus het meest.

Rekenvoorbeeld: €2.000 pensioen bij ABP

Een alleenstaande krijgt nu €1.662,16 bruto AOW per maand. Voor januari 2027 wordt ongeveer €1.696 verwacht. Met 8 procent vakantiegeld is dat zo'n €22.000 per jaar. Met €2.000 pensioen per maand, oftewel €24.000 per jaar, kom je uit op ongeveer €46.000. Dat is net onder de grens.

Komt er 13,9 procent bij, dan wordt je pensioen €2.278 per maand, ofwel €27.336 per jaar. Je verzamelinkomen stijgt dan naar zo'n €49.336. Dat is €2.759 boven de grens, en daarover lever je €414 ouderenkorting in.

Extra bruto pensioen per jaar: €3.336

Meer belasting (38,16 procent): €1.273

Minder algemene heffingskorting: ongeveer €110

Minder ouderenkorting: €414

Hogere Zvw-bijdrage: €167

Netto over: ongeveer €1.370 per jaar, zo'n €114 per maand

Zonder de afbouw van de ouderenkorting had je ongeveer €1.786 overgehouden. AOW en vakantiegeld zijn schattingen, want de officiële bedragen voor 2027 publiceert de SVB pas eind december.

Wie raakt dit nog meer?

Ben je alleenstaand, dan kom je na de verhoging boven de grens bij een pensioen van ongeveer €2.050 bruto per maand. Bij ABP komt dat neer op een pensioen van nu zo'n €1.800. Zit je daar nu al boven, dan lever je over de hele verhoging 15 cent per euro in. De alleenstaande ouderenkorting wordt in 2027 €547 en wordt niet afgebouwd.

Woon je samen, dan krijg je minder AOW: nu €1.139,39 bruto per persoon per maand. Je komt dus pas bij een hoger pensioen boven de grens. Volgens onze berekening ligt dat punt na de verhoging rond €2.600 bruto per maand. Bij ABP gaat het dan om een pensioen van nu ongeveer €2.300. Daarbij telt alleen je eigen verzamelinkomen.

Donderdag stemt de Kamer, maar de 15 procent blijft

Donderdag 12 november stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan 2027. Ze stemt dan ook over een amendement van Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Corrie van Brenk (50PLUS). Daarmee gaat de verlaging van de ouderenkorting met €100 van tafel en worden de tarieven in de eerste twee schijven 0,14 procentpunt lager. Het kabinet staat positief tegenover het voorstel. Wat dat betekent voor een kleiner pensioen, lees je in AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

Het amendement verhoogt alleen het maximum. De grens blijft hetzelfde, en boven die grens gaat er nog steeds 15 cent per euro van de korting af. Volgens de NOS kan de stemming nog een week worden uitgesteld. Daarna moet ook de Eerste Kamer nog instemmen.

Voorkom een naheffing

De SVB en je pensioenfonds houden allebei loonheffing in. Volgens Belastinghelden moet je daardoor met AOW en een groter pensioen vaak bijbetalen na je aangifte. Weet je in het nieuwe jaar hoeveel je pensioen definitief stijgt, vraag dan een voorlopige aanslag aan. Dan betaal je de extra belasting per maand en krijg je later geen grote naheffing.