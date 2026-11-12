Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

Eén affaire had Jensen Huang al toegegeven. Nu meldt The New York Times dat de Nvidia-topman ook een buitenechtelijke relatie had met een hoge leidinggevende binnen zijn eigen bedrijf. De onthulling zet zijn positie verder onder druk: volgens The Wall Street Journal bereidt het bestuur zijn vertrek voor. Beleggers schrokken van het nieuws en stuurden het aandeel Nvidia in de nabeurshandel ongeveer 8 procent omlaag.

Tweede affaire met een eigen leidinggevende

Volgens The New York Times had Huang een buitenechtelijke relatie met Kimberly Powell, de vicepresident die bij Nvidia verantwoordelijk is voor de gezondheidszorgactiviteiten. Zij rapporteert aan Huang. De krant baseert zich op vijf mensen die bij het bedrijf hebben gewerkt. Ook de Financial Times meldt de relatie, op basis van twee ingewijden.

Daarmee krijgt de kwestie een andere lading. Het gaat volgens deze berichtgeving niet alleen om het privéleven van de hoogste baas, maar ook om een relatie binnen de hiërarchie van het bedrijf. Een verhouding tussen een bestuursvoorzitter en iemand die aan hem rapporteert, roept vragen op over machtsverhoudingen en mogelijke belangenverstrengeling.

De tweede relatie is niet door de betrokkenen bevestigd. Toen The New York Times Huang telefonisch om een reactie vroeg, zei hij volgens de krant dat de journalist niet rechtstreeks met hem zou moeten spreken. Daarna verbrak hij de verbinding. Nvidia en Powell reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar, aldus Reuters.

Eerste affaire leidde al tot onderzoek

Huang had zondag in een bericht aan medewerkers erkend dat hij zijn vrouw ontrouw was geweest. Hij noemde daarbij geen naam. De eerdere berichtgeving ging over een relatie met Alice Huang, een zakenvrouw die volgens Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen banden zou hebben met de Chinese inlichtingendienst. China heeft die beschuldigingen ontkend.

Nvidia liet een onafhankelijk onderzoek instellen naar de vraag of de topman doelwit was geweest van een buitenlandse inlichtingenoperatie. Het bedrijf zei bij de aankondiging geen reden te hebben om aan te nemen dat de nationale veiligheid of bedrijfsgeheimen waren geschaad. Dat is iets anders dan een afgerond onderzoek: de beschikbare informatie moest nog worden onderzocht.

De twee kwesties moeten daarom uit elkaar worden gehouden. Bij de eerste draait het onderzoek om mogelijke buitenlandse beïnvloeding. De tweede gemelde relatie betreft een leidinggevende binnen Nvidia zelf. Beide raken inmiddels aan het vertrouwen in de topman.

Bestuur bespreekt zijn toekomst

Volgens The Wall Street Journal bereidde het bestuur zich woensdag voor op een mogelijk vertrek van Huang. Reuters meldde op basis van een ingewijde dat de bestuurders die avond bijeenkwamen om te beslissen of hij moest worden ontslagen. Ook CNBC bevestigde dat het bestuur over zijn toekomst vergaderde. Een definitief ontslagbesluit blijkt nog niet uit die berichtgeving.

Dat is een ingrijpende situatie voor Nvidia. Huang is medeoprichter en al jarenlang het gezicht van de chipmaker, die een dominante positie heeft opgebouwd bij chips voor kunstmatige intelligentie. Volgens Reuters is er bovendien geen vanzelfsprekende opvolger. Een mogelijk vertrek zou daardoor ook onzekerheid over de leiding van het bedrijf veroorzaken.

Beleggers schrikken van de onthullingen

Op de beurs was de reactie onmiddellijk zichtbaar. Het aandeel Nvidia daalde woensdag 11 november na het sluiten van de reguliere handel met ongeveer 8 procent, nadat zowel de tweede vermeende affaire als het mogelijke ingrijpen van het bestuur naar buiten was gekomen. Het gaat om een koersbeweging in de nabeurshandel, niet om een definitieve daling tijdens de daaropvolgende reguliere beursdag.

Wat begon met een bekentenis over ontrouw, is daarmee uitgegroeid tot een bestuurscrisis bij een van de belangrijkste bedrijven in de AI-sector. Vaststaat dat Huang ontrouw heeft erkend en dat er een onafhankelijk onderzoek loopt. De tweede affaire en de beschuldigingen over spionage moeten nadrukkelijk als berichtgeving en aantijgingen worden behandeld, niet als definitief vastgestelde feiten.