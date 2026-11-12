Het regent, de ramen zijn beslagen en je laat ze dicht. Daarbuiten is het toch al nat genoeg, denk je. Maar dat is meestal net verkeerd om. Koude buitenlucht voelt bij regen klam aan, maar zodra je die binnen opwarmt, blijkt er vaak minder vocht in te zitten dan in de lucht die je huis al vult.

Dit is de week om dat te weten. Het KNMI verwacht vanaf begin volgende week veel bewolking, dagelijks regen of buien en soms vrij veel wind, bij temperaturen boven normaal . Voor 18 tot en met 25 november schat het KNMI de kans dat het nat en bewolkt blijft op 80 procent. Ook Weeronline rekent op wisselvallig weer met regelmatig regen.

Bij 0 graden zit er nog geen 5 gram vocht in de lucht

Het misverstand zit in het woord luchtvochtigheid. Het percentage op je weer-app is de relatieve luchtvochtigheid: hoe vol de lucht zit vergeleken met wat er bij die temperatuur maximaal in past. Hoeveel gram water er echt in een kubieke meter zit, de absolute luchtvochtigheid, is iets anders. Koude lucht kan veel minder waterdamp bevatten dan warme lucht.

Suzanne Hoogers van Milieu Centraal rekende het voor: lucht van 0 graden bevat bij 100 procent luchtvochtigheid 4,84 gram vocht per kubieke meter. Lucht van 20 graden kan maximaal 17,28 gram bevatten. Verwarm je die koude, natte lucht binnen tot 20 graden, dan zakt de luchtvochtigheid naar 28 procent.

Maar als die lucht opwarmt, ontstaat er juist ruimte voor vocht. Als de totale hoeveelheid waterdamp gelijk blijft, dan daalt het percentage luchtvochtigheid. - Suzanne Hoogers, Milieu Centraal (via Beter Wonen)

Dat vocht moet ook echt weg. Een gemiddeld huishouden produceert volgens woningcorporatie Sint Joseph elke dag ongeveer 10 liter vocht, door ademen, koken, douchen, afwassen en de was. Blijft het raam dicht, dan blijft dat vocht binnen.

Bij zacht weer wordt het verschil kleiner

Volgende week wordt het wel zachter dan normaal. Volgens Weer.nl ligt de normale middagtemperatuur eind november rond de 8 tot 10 graden. Hoe warmer de buitenlucht, hoe meer vocht erin past, en dan wordt het voordeel van luchten kleiner. Lucht van 10 graden kan volgens Buienradar maximaal 9,4 gram waterdamp per kubieke meter bevatten.

Wij rekenden met de cijfers hierboven uit wat dat betekent bij een binnentemperatuur van 20 graden:

Buiten 0 graden, 100 procent: 4,84 gram per m³. Binnen opgewarmd is dat 28 procent.

Buiten 10 graden, 100 procent: 9,4 gram per m³. Binnen opgewarmd is dat ongeveer 54 procent.

Binnen 20 graden, 60 procent: ongeveer 10,4 gram per m³.

Binnen 20 graden, 50 procent: ongeveer 8,6 gram per m³.

Is het buiten 10 graden en regent het, dan voert een open raam in een vochtig huis (60 procent) nog altijd vocht af. Zit je binnen op 50 procent, dan kan er juist een beetje vocht bij komen. Bij koudere lucht, zoals 's nachts en vroeg in de ochtend, valt de rekensom vaker gunstig uit.

Juist als je ramen 's ochtends nat zijn, is het binnen vochtig en levert luchten iets op.

Waarom je vaak het tegendeel leest

Je leest het advies om bij regen alles dicht te houden overal. Ventilatiebedrijf Lieshout Ventilatie raadt bij regen of mist aan de ramen meestal dicht te houden, maar noemt kort luchten na koken of douchen wel een goed idee. Ventilatieshop.com schrijft juist dat koude buitenlucht ook bij een hoge relatieve luchtvochtigheid minder waterdamp kan bevatten dan warme binnenlucht. Wel vindt de winkel het bij mist, motregen of warme, klamme lucht minder betrouwbaar om een raam lang open te laten staan.

Het verschil zit dus vooral in hoe lang het raam openstaat. Velux adviseert ramen bij hoge buitenluchtvochtigheid 6 tot 10 minuten volledig open te zetten en bij aanhoudende regen vooral 's ochtends en 's avonds te luchten. Het verschil tussen luchten en continu ventileren lees je in ons eerdere stuk "Elke ochtend de ramen open en toch condens? Dit kan er misgaan: is dat genoeg tegen vocht?"

Zo pak je het volgende week aan

Lucht kort en volledig, een paar minuten, in plaats van uren op een kier.

Doe het bij voorkeur 's ochtends en 's avonds, als het buiten kouder is.

Lucht direct na koken, douchen of was ophangen, als binnen het meeste vocht hangt.

Waait de regen naar binnen, zet dan een raam aan de andere kant van het huis open.

Koop een hygrometer: volgens Milieu Centraal ben je met zo'n 10 euro klaar. Binnen hoort de luchtvochtigheid tussen 40 en 60 procent te liggen.

Zit je meter binnen ruim boven de 60 procent, dan haal je met kort luchten bijna altijd vocht weg, ook in de regen. Staat hij rond 50 procent en is het buiten zacht, dan maakt een open raam weinig uit. Dan kun je het korter houden.