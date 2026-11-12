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Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

Economie
door Dirk Kruin
Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond
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Ziggo past het zenderaanbod aan. Op 15 december verdwijnt een reeks Franse en Italiaanse zenders. Op 1 januari volgen er nog drie, waaronder NPO 2 Extra.
Er is ook een zender die terugkomt. Dit verandert er, en dit kun je doen.

15 december: Franse en Italiaanse apps weg

Op de Mediabox Next en de Next Mini zitten nu twee apps met buitenlandse zenders: TV Italiana en TV Française. Die apps verdwijnen op 15 december uit het app-menu.
Via TV Italiana kon je onder meer kijken naar Rai 2, Rai 3, Rai Storia, Rai News 24 en TGCom24.
Via TV Française ging het onder meer om France 2, France 3, France 4, France 5 en Arte. TV5Monde blijft wel te zien, op kanaal 71.

RAI Uno terug, Mediaset weg

Op dezelfde dag wordt Mediaset Italia op kanaal 74 vervangen door RAI Uno, de hoofdzender van de Italiaanse publieke omroep. Vanaf dan is dat de enige Italiaanse zender in het aanbod.
Wie de Italiaanse publieke omroep mist, krijgt RAI Uno terug op kanaal 74.

1 januari: NPO 2 Extra, Sat.1 en TVE

Op 1 januari stopt NPO 2 Extra. Dat is geen keuze van Ziggo: de NPO stopt met de zender, met toestemming van de minister. De zender verdwijnt dus bij alle aanbieders. Bij Ziggo zat hij in het pakket TV Zenders Plus, op kanaal 82.
Vanaf dezelfde datum geeft Ziggo ook de Duitse zender Sat.1 en de Spaanse publieke zender TVE niet meer door. Beide zitten nu in het standaardpakket.
Tel je de zenders in de apps mee, dan gaat het in totaal om ongeveer veertien zenders.

Wordt het goedkoper?

Ziggo heeft geen prijsverlaging aangekondigd. Je betaalt hetzelfde bedrag voor minder zenders.
Verdwijnen er zenders uit je pakket, dan mag je meestal zonder kosten opzeggen.

Dit zijn je rechten

Verdwijnen er tv-zenders uit je pakket? Dan is dat een wijziging in je nadeel. Je mag je abonnement dan zonder kosten opzeggen, ook als je contract nog loopt.
Je hebt daar een maand de tijd voor, gerekend vanaf het moment dat Ziggo je heeft ingelicht. De aanbieder moet je minstens vier weken van tevoren op de hoogte brengen. Ook moet hij uitleggen dat je kosteloos mag opzeggen.
Of dat ook geldt voor de zenders in de apps, is minder zeker. Mis je vooral die, vraag dan bij Ziggo na wat je mogelijkheden zijn. Doe dat schriftelijk, zodat je het kunt bewijzen.

Wat kun je nog meer doen?

Kijk je veel Franse televisie? TV5Monde blijft. Voor andere zenders kun je kijken of de omroep zelf een app of website heeft.
Twijfel je of je nog het juiste pakket hebt? Dit is een goed moment om je zenders na te lopen en te vergelijken met andere aanbieders.
Ziggo-zenders: zo zit het
  • 15 december: apps TV Italiana en TV Française weg van Mediabox Next en Next Mini
  • 15 december: Mediaset Italia (kanaal 74) wordt RAI Uno
  • TV5Monde blijft op kanaal 71
  • 1 januari: NPO 2 Extra stopt bij alle aanbieders
  • 1 januari: Sat.1 en TVE niet meer bij Ziggo
  • Prijs: geen verlaging aangekondigd
  • Zenders weg: meestal kosteloos opzeggen, binnen een maand

Meer weten?

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