Eind van de middag appt je leidinggevende: “Kunnen we morgen even praten?” Tegen het avondeten heb je het gesprek al drie keer in je hoofd gevoerd en op allerlei manieren je laatste project verdedigd tegen een golf van kritiek. Na een moeilijke nacht blijkt de volgende ochtend op het werk dat er niks aan de hand was: ze wilde alleen maar vragen of je de week erop een vergadering kunt overnemen.

De aanleiding is klein, de reactie zwelt aan en de rekening in slaap en humeur valt hoger uit dan nodig. De Stoïcijnen, filosofen uit het oude Griekenland en Rome, schreven er al veel over. Psycholoog Lachlan Brown zette op Philosophy Basics acht van hun gewoontes op een rij, uit het werk van Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius.

1. De eerste schrik is nog geen besluit

De Stoïcijnen vroegen niet om niets te voelen. Seneca schreef dat “de eerste emotie onwillekeurig” is. Woede begint pas een stap later, als je de indruk van onrecht als waar aanneemt. De hitte die opkomt bij een onbeschofte opmerking of de knoop in je maag bij een onverwachte rekening is dus geen falen. Het overreageren zit in het oordeel dat je daarna velt.

De Romeinse schrijver Aulus Gellius zag het op een schip in een storm: een stoïcijnse filosoof aan boord was lijkbleek van angst, maar schreeuwde niet zoals de rest. Hij was geschrokken en gaf er niet aan toe.

2. Zet een vraagteken bij je eerste indruk

Epictetus gaf zijn leerlingen een zin mee voor als iets bedreigend voelde: “Je bent maar een indruk, niet per se wat je lijkt te zijn.” Het appje is echt. Het verhaal dat je in de problemen zit, heeft je hoofd erbij bedacht.

Zijn advies was het te onderzoeken. Bij dat appje betekent dat: vraag wat je mee moet nemen. Een korte vraag lost meer op dan een avond gissen.

3. Ga niet op zoek naar redenen om boos te worden

Woede komt vaak naar ons toe, maar nog vaker gaan wij naar haar toe. - Seneca, Romeins filosoof

Volgens Seneca maakt een groot deel van de mensen zijn eigen grieven, door ongegronde verdenkingen of door kleinigheden op te blazen. Wie roddels over zichzelf opgraaft, verstoort zelf zijn rust. Vraag je voor je een bericht herleest af wat je met het antwoord zou doen. Kun je er iets mee oplossen, ga door. Zoek je een belediging waar je niets mee kunt, stop dan.

4. Oefen op kleine ergernissen

Epictetus liet zijn leerlingen beginnen bij gemorste olie en een gestolen slok wijn: “Dit is de prijs voor gemoedsrust.” Vandaag zijn dat de trage rij bij de kassa, het pakketje dat een dag later komt en de koffie op je schone overhemd. Juist omdat er weinig op het spel staat, train je daar de rust die je nodig hebt als het ertoe doet. Wil je verder, lees dan hoe je weerbaarheid zelf kunt trainen

5. Behandel je eigen kapotte kopje als dat van een ander

Breekt het kind van de buren een kopje, dan zeggen we dat zulke dingen gebeuren. Breekt dat van ons, dan is het een ramp. Epictetus vond dat je in beide gevallen hetzelfde hoort te reageren. Vertraagt de vlucht van een vriend, dan haal je je schouders op. Bij je eigen vlucht voelt het als een persoonlijke belediging. De vraag “hoe zou ik reageren als dit een vriend overkwam?” brengt het terug tot de juiste maat.

6. Reken uit wat je reactie kost

Bedenk hoeveel meer pijn ons de woede en ergernis bezorgen dan de daden zelf waarover we boos zijn. - Marcus Aurelius, Romeins keizer en filosoof

Iemand pikt het parkeerplekje waar je op wachtte. Het echte verlies is een paar minuten rondrijden. Het naspelen in je hoofd, het verhaal aan tafel en de rest van de middag chagrijnig zijn kosten veel meer. De gebeurtenis is vaak allang voorbij als jouw reactie nog loopt.

7. Doe langzamer voor je antwoordt

Seneca raadde aan de uiterlijke tekenen van woede om te keren: een rustiger gezicht, een zachtere stem, een tragere stap. Je gedachten volgen je houding. Praat iets langzamer of wacht even voor je op verzenden drukt. Je mag nog steeds zeggen dat je van streek bent. Meer trucs die stress stoppen voor die begint lees je bij WEL.

8. Bedenk hoe kort het moment is

Seneca sloot zijn boek over woede af met de herinnering dat de tijd beperkt is. De uren die je kwijt bent aan het herkauwen van een kortaf mailtje gaan af van dezelfde voorraad als al het andere. Kun je er nu iets aan doen, doe dat. Heb je het al afgehandeld, laat het dan gaan.

Rustig blijven is wel iets anders dan alles laten gebeuren. Bij mishandeling, gevaar of gedrag dat steeds schade doet, hoort een stevige reactie. Seneca wilde dat je even wacht om goed te oordelen, niet om onrecht te laten passeren. Merk je dat je reacties je vaak uit de hand lopen, praat er dan over met iemand die je vertrouwt.

Brown stelt een oefening voor deze week voor: kies één voorspelbare ergernis, zoals de file of de groepsapp die blijft zoemen. Voel de eerste schrik, laat hem voorbijgaan en zeg zachtjes: “Dit is de prijs voor rust.” Kijk dan wat er overblijft.

Meer weten?