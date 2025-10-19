Jetten ziet een coalitie met JA21 niet snel gebeuren

AMSTERDAM (ANP) - D66-leider Rob Jetten ziet niet snel gebeuren dat zijn partij in een coalitie stapt met JA21. D66 en JA21 trokken eerder samen met andere oppositiepartijen op om de onderwijsbezuinigingen terug te draaien. Voor zulke samenwerkingen staat Jetten wel open, maar samen een coalitie vormen lijkt hem lastig.

Zo moet volgens de D66'er worden gekeken naar citaten van hem in een eerder artikel van De Telegraaf, zei hij tijdens een bezoek aan de redactie van de krant om zijn eigen verkiezingspagina te maken. In het artikel zei de D66-leider te willen samenwerken met "positieve krachten" van alle partijen, behalve FVD en PVV.

Maar op onderwerpen als veiligheid, rechten voor vrouwen en lhbti'ers, medische ethiek en klimaat ziet Jetten nog een groot gat om te regeren met JA21.

Joost Eerdmans klonk zaterdag tijdens een verkiezingsrally van zijn partij JA21 ook weinig enthousiast over een coalitie met D66. "Ik sluit het niet uit, maar het wordt een lastig verhaal." Hij vond het wel "minder uitzichtloos dan GroenLinks-PvdA."