Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

Sinterklaas en zijn Pieten zijn nog druk aan het uitdelen in het land, maar veel Nederlanders staan alweer te popelen om een kerstboom het huis in te slepen en op te tuigen. Hoe krijg je die veilig thuis met de auto, en is rijden met een open achterklep eigenlijk wel toegestaan?

Laten we eerlijk zijn: een slecht bevestigde kerstboom op je auto is een tikkende tijdbom. Dat bewees de Duitse ANWB, de ADAC, met een crashtest waaruit bleek dat een losgeraakte boom in het verkeer levensgevaarlijk is. Daarom is het slim – en verplicht – om goed na te denken over hoe je die groene gigant vervoert.

Autobesitas

Heb je een ruime auto en een bescheiden boom? Dan kun je 'm prima in de kofferbak leggen, eventueel met de achterbank plat. De brede stam gaat achterin, terwijl de punt van de boom richting de voorstoelen wijst. Dankzij de autobesitas-trend past de gemiddelde boom tegenwoordig vaak netjes met gesloten klep in de auto.

Aanhanger of dakdrager

Als je boom toch niet in de auto past, kun je hem het beste vervoeren op een aanhanger. Geen aanhanger? Een dakdrager kan ook. In dat geval is het belangrijk om de stam naar voren te leggen – zo voorkom je dat de takken beschadigen door de wind. Spanbanden zijn je beste vrienden: gebruik er minstens twee, één om de stam en één om de takken, zodat je boom muurvast zit.

Wat je beter niet kunt doen, is de boom vastzetten met een elastische ‘spin’. Die lijken handig, maar bij een botsing kunnen ze losschieten, met desastreuze gevolgen.

Rijden met een open achterklep: mag dat eigenlijk?

Het korte antwoord is: ja, maar er zijn regels. Een kerstboom (of ander ondeelbaar object) mag maximaal 20 centimeter uitsteken aan de zijkant van je auto. Aan de achterkant is dat één meter. Dat mag ook met een (deels) open achterklep, zolang je zorgt dat de klep niet zomaar openklapt.

Ja, dat mag (maar let op!)

Maar let op: als de boom verder dan één meter uitsteekt, loop je kans op een boete van 160 euro. Wanneer de boel meer dan 1,75 meter uitsteekt, dan stijgt de boete naar 240 euro. Hangt de boom over je kentekenplaat of maakt hij je achterlichten onzichtbaar? Dat is nog eens 160 euro extra. Kerstmis pakt dan een stuk duurder uit dan verwacht.

Slecht voor de gezondheid

Regeltechnisch mag het dus, maar bedenk wel dat rijden met een open achterklep slecht is voor je gezondheid. Bij hatchbacks, SUV’s en stationwagens komen er uitlaatgassen naar binnen, en adem je tijdens de rit giftige dampen in. Wil je tóch rijden met een open klep? Zet de zijramen een stukje open om de luchtstroom te verbeteren. Elektrische rijders hebben hier uiteraard geen last van.