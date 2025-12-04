Nicol Kremers voor de rechter: zes keer te veel coke, drie keer te veel alcohol

Realityster Nicol Kremers (35), vooral bekend van haar turbulente relatie met Peter Gillis, had deze week een afspraak met de politierechter in Breda vanwege rijden onder invloed, maar zelf verscheen ze niet. Volgens haar advocaat woont 'Nicolleke' tegenwoordig in Dubai.

Slingerend door Kaatsheuvel

In de nacht van 14 juli 2024 zagen agenten hoe Kremers slingerend door Kaatsheuvel reed. Rond half vier werd ze aan de kant gezet. Het daaropvolgende bloedonderzoek liet niets te raden over: zes keer de toegestane hoeveelheid cocaïne en drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol . Volgens Omroep Brabant had Kremers die avond een feestje bezocht, daarna “even geslapen” en was ze vervolgens alsnog onder invloed haar vriend gaan ophalen.

Het incident staat niet op zichzelf. In 2023 crashte ze al op een rotonde bij Waalwijk. Toen weigerde ze een bloedtest vanwege haar “angst voor naalden”, die ze koppelde aan trauma’s uit haar relatie met Gillis. Voor die zaak kreeg ze een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur.

Boete en taakstraf

De rechter in Breda legde Kremers nu een geldboete van €2500 op. Op eigen verzoek, want opnieuw een taakstraf uitvoeren zou vanuit Dubai te veel kosten. Daarnaast kreeg ze een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar en een voorwaardelijke celstraf van drie weken.