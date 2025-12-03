Het is een trend in de hele westerse wereld. Jongeren verlangen naar vroeger. Eerst kinderen en dan misschien werken vinden veel jonge vrouwen een prachtidee. In veel landen melden zich ineens weer veel jongeren bij strenge christelijke kerken en dan is er natuurlijk de poltiek.

Nostalgie als politieke motor

Sociale media spelen een cruciale rol in deze ontwikkeling. De tradwife-trend – waarin vrouwen traditionele huisvrouwenrollen romantiseren – is meer dan een lifestyle-keuze. Zoals Sarah Bracke van de UvA stelt: "Na decennia van feminisme dat tegen traditionele grenzen vocht, grijpen tradwives terug naar ouderwetse patronen". Deze content verspreidt zich razendsnel via algoritmes die op engagement zijn geoptimaliseerd.

‘Met behulp van hashtags en esthetiek passen tradwives traditionele waarden aan voor het digitale tijdperk. Ze dragen gebloemde schorten, tonen versgebakken taarten en prachtige woonkamers, en bespreken de voordelen van een leven gewijd aan huishouden en moederschap, terwijl hun partners de kostwinner zijn. - Sarah Bracke, hoogleraar sociologie aan de UvA

Maar de shift gaat dieper dan alleen sociale media. Nostalgisch verlangen naar eenvoudiger tijden blijkt vooral sterk onder mensen die zich bedreigd voelen door complexiteit en diversiteit. Onderzoek toont aan dat vooral lager opgeleiden nostalgische denkbeelden omarmen, waarbij het verlangen naar "hoe het vroeger was" gemakkelijk politiek wordt geëxploiteerd.

De politiek volgt – of leidt

Het paradoxale is dat Nederlandse kiezers niet per se conservatiever zijn geworden in hun opvattingen. Politicoloog Matthijs Rooduijn concludeert: "Niet zozeer de kiezers worden dus radicaler, maar de politiek zelf wel". Conservatieve en radicaal-rechtse partijen zijn simpelweg beter geworden in het bereiken van gevoelige snaren.

Bron: Sociale Vraagstukken

De combinatie van:

Economische onzekerheid die wordt gekoppeld aan culturele angsten

Algoritmes die polariserende content versterken

Is het erg dat we conservatiever worden?

Een conservatievere samenleving is op zichzelf niet per definitie “erg”, maar de gevolgen hangen sterk af van wát er precies conservatiever wordt en ten koste van wie dat gaat. Conservatisme kan zorgen voor meer sociale houvast en gemeenschapsgevoel, maar ook voor druk op rechten van minderheden en op democratische vrijheden. In het Nederland van de jaren vijftig was het niet fijn voor mensen die afweken van het gemiddelde. Dat conservatisme is onvrij en knechtend.​

Mogelijke positieve kanten

Conservatieve bewegingen benadrukken vaak het belang van gemeenschap, tradities en stabiliteit, wat mensen in tijden van onzekerheid een gevoel van veiligheid kan geven. Voor sommige groepen is het een correctie op een lange periode waarin globalisering en snelle culturele verandering als vervreemdend werden ervaren.​

Risico’s voor vrijheden en minderheden

Mensenrechtenorganisaties en burgerrechtenclubs waarschuwen dat de opmars van rechts‑populisme en religieus conservatisme in Europa vaak samenvalt met druk op persvrijheid, rechtsstaat en de bescherming van diversiteit. In praktijk gaat dat bijvoorbeeld over het terugdraaien of begrenzen van rechten rond abortus, LHBTI‑rechten en gendergelijkheid. En conservatisme is een neefje van discriminatie.

Polarisatie en democratie