Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

Media
door Gerard Driehuis
donderdag, 04 december 2025 om 6:50
poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh
De vermoedelijk jongste dochter van Vladimir Poetin woont al enige tijd in Parijs. Zij is actief in de kunstwereld en een slimme journalist (TSN- journalist Dmitry Sviatnenko) uit Oekraïne kreeg haar bij de opening van een Gallery een beetje aan het praten haar leven in Frankrijk zoveel mogelijk onder de radar probeert te houden.
De journalist liep met Louise (Elizaveta Krivonogich) mee toen ze - omgeven door lijfwachten - naar huis ging. 
Het ging (al lopend) zo:
Louise: ik heb geen toestemming gegeven voor dit gesprek.
Vraag: Nou, weet je, Kiev zit momenteel zonder stroom. En op dat moment gaat er een luchtalarm af. We hebben hier ook geen toestemming voor gegeven,
Vraag Wat vind je van de politieke opvattingen van je vader? Steun je hem?
Louise: Wat doe ik hier?
Vraag: Steun jij hem?
Louise Wat doe ik hier?
Vraag: Nou, dit is je vader. Je kunt hem nu tenminste bellen en zeggen: "Papa, stop met het beschieten van Kiev."
Louise: Ja, natuurlijk.
Vraag: Probeer het maar eens.
Louise: Ja, natuurlijk.
Vraag: Je kunt naar Kiev komen en als luchtverdediging optreden, beter dan welke "patriotten" dan ook. Of ga nu naar Pokrovsk om dit hele verhaal te stoppen.
Louise: Nou, kun je je voorstellen hoe ik nu ga vertrekken? Helaas kan ik je op geen enkele manier helpen. Het spijt me enorm. Ik denk dat ik genoeg met je heb gepraat. Het spijt me echt dat alles zo loopt. Helaas ben ik niet verantwoordelijk voor deze situatie. Ik ben blij dat je de moed hebt gehad om naar me toe te komen en met me te praten, maar helaas kan ik je op geen enkele manier helpen. Ik wens je een fijne avond. Tot ziens,'

