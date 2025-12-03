Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

Wetenschappers van de Universiteit van Wenen hebben ontdekt dat fructose, de suiker in frisdrank en snoep, je immuunsysteem op scherp zet. Klinkt handig, maar het kan ook leiden tot overmatige ontstekingsreacties.

Fructose is een suiker die van nature voorkomt in fruit, maar die je vooral in grote hoeveelheden binnenkrijgt via frisdrank, energiedrankjes en snoep. Eén liter gewone frisdrank bevat gemiddeld zo'n 90 gram suiker, waarvan de helft fructose is. Dat is een flinke dosis.

Dit doet het met je lichaam

Je bloed bevat afweercellen die als eerste reageren wanneer bacteriën je lichaam binnendringen. Deze cellen hebben een soort antennes op hun oppervlak die bacteriën herkennen en vervolgens alarm slaan.

De onderzoekers ontdekten dat fructose ervoor zorgt dat je afweercellen meer van die antennes aanmaken. Bij glucose, de andere helft van gewone suiker, gebeurt dit niet.

Het gevolg? Wanneer afweercellen eerst waren blootgesteld aan fructose en daarna in contact kwamen met bacteriën, maakten ze drie tot zes keer zoveel ontstekingsstoffen aan dan cellen zonder fructose.

Waarom is dit een probleem?

Een sterke afweerreactie klinkt misschien als iets positiefs. Maar ontsteking is een tweesnijdend zwaard. Mensen met ziekten zoals diabetes type 2 hebben vaker infecties, zijn langer ziek en overlijden er vaker aan. Een immuunsysteem dat constant op scherp staat, kan uiteindelijk schade aanrichten aan je eigen weefsels.

Ook getest bij echte mensen

De onderzoekers testten hun bevindingen niet alleen in het lab, maar ook bij gezonde vrijwilligers. Deelnemers dronken een liter fructoserijke drank. Twee uur later reageerden hun afweercellen veel heftiger op bacteriële stoffen dan na het drinken van een drankje met een andere koolhydraat.

Het team achterhaalde ook hoe fructose dit effect veroorzaakt. De sleutel ligt in de manier waarop je lichaam fructose verwerkt. Bij de afbraak van fructose worden bepaalde eiwitten geactiveerd die ervoor zorgen dat je afweercellen extra gevoelig worden. Toen de onderzoekers dit proces blokkeerden, verdween het effect grotendeels.

Wat kun je hieruit concluderen?

De onderzoekers zeggen wel dat hun studie alleen keek naar kortetermijneffecten bij gezonde jonge volwassenen. Of dezelfde effecten optreden bij langdurige fructoseconsumptie of bij mensen die al ziek zijn, moet nog worden onderzocht.