Jetten zoekt samenwerking om 'los te trekken wat vastzit'

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet maakt "grote keuzes om los te trekken wat vastzit". Dat heeft minister-president Rob Jetten gezegd in de Tweede Kamer, waar hij woensdagochtend de regeringsverklaring aflegde. Hij erkende daarin dat samenwerking de enige manier is voor het minderheidskabinet om noodzakelijke hervormingen erdoor te krijgen.

Het kabinet moet oog hebben voor mensen "die niet op een van de drie coalitiepartijen hebben gestemd", zei Jetten. Ook zal het beter moeten samenwerken met bijvoorbeeld de sociale partners en met gemeenten en provincies. De D66-premier beloofde verder een "slagvaardige en slanke" overheid, die "begrijpelijke taal spreekt en een menselijk gezicht laat zien".