Veiligheidsraad kondigt sancties aan tegen leiders Soedanese RSF

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 11:09
NEW YORK (ANP/AFP) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft sancties afgekondigd tegen vier commandanten van de Soedanese paramilitaire Rapid Support Forces. De vier zijn volgens de raad verantwoordelijk voor het plegen van misdaden die tot volkerenmoord gerekend worden. Dat was in oktober, toen de RSF na een lange belegering de stad El-Fasher innam en aan het verkrachten en moorden sloeg. Slachtoffers waren van een bepaalde etnische groep.
De sancties hebben betrekking op tegoeden van de vier, reisbeperkingen en een wapenembargo. Het gaat om de vicecommandanten Abdelrahim Hamdan Daglo en Gedo Hamdan Ahmed, generaal Al-Fateh Abdullah Idris en een bevelhebber, Tijani Ibrahim.
Een onderzoekscommissie van de VN heeft onlangs geconcludeerd dat zeer waarschijnlijk volkerenmoord is gepleegd in El-Fasher. Doelwit waren leden van niet-Arabische etnische groepen. De commissie sprak van "drie dagen van absolute gruwelen". De daders moeten worden berecht, vindt de commissie.
