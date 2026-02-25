Van den Brink wil cijfers asielopvang snel met gemeenten delen

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) gaat "zo snel als mogelijk is" cijfers publiceren over benodigde opvangplekken voor asielzoekers. Dat zei hij tegen het ANP voordat het debat over de regeringsverklaring begon. Zijn voorganger Mona Keijzer deelde de cijfers nog niet, ook al moest ze dat volgens de wet voor 1 februari doen.

Het gaat om de zogeheten capaciteitsraming, waarin staat hoeveel opvangplekken naar verwachting de komende twee jaar nodig zijn. Ambtenaren schreven in een advies dat ze hierover "een aantal gesprekken" met Keijzer hebben gevoerd. Toch liet de inmiddels afgesplitste BBB'er de publicatie aan haar opvolger.

Van den Brink wil geen oordeel vellen over Keijzers keuze om de raming achter te houden. "Ik ga aan het werk met wat ik te doen krijg."