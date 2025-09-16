ECONOMIE
Jeugdzorg blij met compensatie gemeenten en schrappen bezuiniging

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 16:22
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet trekt 728 miljoen euro uit om gemeenten te compenseren voor de te hoge kosten die ze hebben gemaakt voor de jeugdzorg, en daar is Jeugdzorg Nederland blij mee. Het besluit "zorgt voor tijdelijke financiële rust in de sector", zegt de brancheorganisatie.
Volgens de nieuwe voorzitter van Jeugdzorg Nederland, oud-politicus Ahmed Aboutaleb, moet er nu hard gewerkt worden: "De wachttijden in de jeugdzorg zijn nog altijd te lang, de werkdruk voor professionals is hoog en wat ons betreft moeten we veel beter gaan samenwerken met het onderwijs."
Jeugdzorg Nederland is ook blij dat een bezuiniging van 177 miljoen euro op de zogeheten onderwijskansenregeling niet doorgaat. Met dat programma kunnen scholen geld krijgen voor extra ondersteuning voor kinderen met een achterstand en kinderen met een kans op een achterstand. Dat de bezuiniging van tafel is, biedt volgens Aboutaleb kansen voor 455.000 kinderen.
