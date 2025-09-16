Dit betekent de Miljoenennota voor jouw portemonnee

De Miljoenennota – het jaarlijkse overzicht van wat er binnenkomt en uitgaat bij de Rijksoverheid – bevat dit jaar een reeks opvallende ingrepen. Een snelle rondgang langs de belangrijkste plannen.

Eigen risico naar beneden (maar niet gratis)

Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering moet per januari 2027 worden gehalveerd tot 165 euro per jaar. Nu bedraagt het eigen risico 385 euro. De maatregel ligt gevoelig: eerdere peilingen wijzen uit dat twee derde van de Nederlanders er niets voor voelt, vooral omdat de zorgpremie dan oploopt. De Raad van State rekent bij een daling naar 165 euro op zo’n 200 euro hogere jaarpremie. Critici vrezen bovendien dat lagere drempels leiden tot meer zorgconsumptie, met hogere kosten en langere wachttijden als gevolg.

Accijnskorting op brandstof blijft nog een jaar

De tijdelijke korting aan de pomp wordt met een jaar verlengd. Kosten: 1,6 miljard euro. De regeling stamt uit mei 2022 (kabinet-Rutte IV) om de na de Russische inval in Oekraïne gestegen brandstofprijzen te temperen met 17,3 cent per liter benzine, 11,1 cent voor diesel en 4,1 cent voor LPG. Zonder verlenging zou de korting in januari aflopen; eerder waarschuwde minister Barry Madlener dat tanken dan ongeveer 0,25 euro per liter duurder zou worden.

Iets meer arbeidskorting, iets hogere eerste schijf

Werkenden krijgen een kleine verhoging van de arbeidskorting. Tegelijk gaat het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting licht omhoog. Volgens doorrekeningen van het Centraal Planbureau stijgt de koopkracht gemiddeld met 1,3 procent. Gepensioneerden komen op +1,5 procent, huishoudens met de laagste inkomens op +1,2 procent en uitkeringsgerechtigden op +1,3 procent.

Vliegtaks fors hoger voor verre reizen

Wie vanaf 2027 een vlucht van meer dan 5500 km boekt, gaat ruim 70 euro aan vliegbelasting betalen. Voor Aruba, Bonaire en Curaçao geldt een uitzondering. De huidige heffing van 29,40 euro blijft bestaan voor korte vluchten tot 2.000 km.

Bezuinigingen op pauze

De geplande 110 miljoen euro bezuiniging op het regionale OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt uitgesteld. Daarmee worden forse tariefsverhogingen afgewend. Ook de besparing op onderwijs voor kwetsbare leerlingen gaat niet door.

Zorgpremie stijgt licht

Voor 2025 rekent het kabinet op een gemiddelde maandpremie van 159 euro, tegen 156 euro nu. De zorgverzekeraars stellen uiteindelijk zelf de definitieve premie vast.

Let op: gat naar 2030

Los van deze plannen: het halen van klimaat-, energie- en begrotingsdoelen vraagt tijd en stabiliteit. Op meerdere dossiers schuift het kabinet ingrepen door. Intussen lopen de kosten (zoals bij zorg en brandstof) op andere plekken door, een delicate balans die volgend jaar opnieuw terugkomt in Den Haag.