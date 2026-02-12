ECONOMIE
Jeugdzorgmedewerkers leggen 2 maart in hele land werk neer

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 15:37
UTRECHT (ANP) - Medewerkers in de jeugdzorg leggen maandag 2 maart in heel Nederland 24 uur het werk neer. Dat melden vakbonden FNV, CNV en FBZ. De werknemers verzamelen zich in Utrecht uit protest tegen de vastgelopen cao-onderhandelingen.
Volgens de bonden, die eerder een ultimatum aan Jeugdzorg Nederland stelden, volgde op dat ultimatum "radiostilte". Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg, zegt in een persbericht: "Medewerkers voelen zich genegeerd en totaal niet serieus genomen."
Jeugdzorgpersoneel voert al sinds begin februari stiptheidsacties en houdt werknemersbijeenkomsten om een beter aanbod te krijgen. Bij stiptheidsacties doen werknemers niet meer dan van hen wordt gevraagd. De acties zijn al gehouden in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Maandag 16 februari vinden er acties plaats in Groningen en Friesland. De acties lopen nog tot en met 19 februari.
In de jeugdzorg werken zo'n 38.000 medewerkers.
