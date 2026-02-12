ECONOMIE
Rechtbank wijst beroep Hoge Veluwe over doden wolven af

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 15:23
anp120226178 1
ARNHEM (ANP) - Nationaal Park De Hoge Veluwe mag nog steeds geen wolven doden die in het park leven. De provincie Gelderland gaf daar vorig jaar april geen toestemming voor en de parkdirectie ging in beroep bij de rechter. Die oordeelt nu dat de Hoge Veluwe onder de huidige regels sowieso geen afschotvergunning kan krijgen en wijst het bezwaar daarom af. De Hoge Veluwe zegt wolven met name te willen kunnen afschieten om de kudde moeflons in het gebied te beschermen.
Volgens de rechter heeft het park juridisch geen belang meer bij het beroep, omdat de Europees beschermde status van de wolf is afgezwakt. Daardoor geldt er voorlopig geen vergunningplicht meer voor het afschieten van wolven en kan het park niet alsnog een ontheffing krijgen. Provincies kunnen nu alleen ingrijpen om een wolf te doden als die een gevaar vormt voor mensen of ander probleemgedrag vertoont. De regering is bezig de wetgeving aan te passen, maar het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren en hoe dat eruit komt te zien.
