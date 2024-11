John Thune wordt nieuwe leider Republikeinen in Senaat

WASHINGTON (ANP) - De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben John Thune gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij vervangt de 82-jarige Mitch McConnell.

De 63-jarige Thune nam het op tegen senatoren John Cornyn en Rick Scott, die de steun had van miljardair Elon Musk. De krant The New York Times berichtte deze week dat bondgenoten van Trump hem hadden geadviseerd de benoeming van Thune tegen te werken.

Senatoren kozen de opvolger van McConnell in een geheime stemming. Thune kreeg volgens Amerikaanse media 29 stemmen, zijn rivaal Cornyn kreeg er 24. Scott viel in een eerdere stemronde af.

Kandidaten goedkeuren

De Senaat moet onder meer kandidaten gaan goedkeuren die door Trump worden genomineerd voor topposities. Alle drie de kandidaten om McConnell op te volgen hadden duidelijk gemaakt daar haast mee te willen maken.

Thune zei eerder tegen Fox News dat "snel en doortastend" moet worden opgetreden om het kabinet van Trump snel te installeren. Daarvoor liggen wat hem betreft "alle opties op tafel".