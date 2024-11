Studentenvakbond roept studenten op niet naar college te gaan

DEN HAAG (ANP) - De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het onacceptabel dat het onderwijsprotest donderdag in Utrecht op advies van de autoriteiten is afgelast. De organisatie zegt aan een alternatief te werken om tegen de bezuinigingen in het onderwijs te protesteren en roept alle studenten op om tot en met het weekend niet naar college te gaan, "uit solidariteit tegen de kaalslag op universiteiten en hogescholen".

Volgens de LSVb zullen lokale studentenvakbonden op hun eigen manier door heel Nederland invulling geven aan alternatieve onderwijsacties.

Woensdag werd duidelijk dat het protest dat studenten en docenten in het hoger onderwijs donderdag in Utrecht wilden houden, niet doorgaat. Volgens de gemeente was een pro-Palestijnse organisatie mogelijk van plan "de demonstratie te kapen".

De LSVb heeft naar eigen zeggen "geen enkele duidelijke verklaring gekregen voor de precieze veiligheidsrisico's waarop deze beslissing van de veiligheidsdriehoek is gebaseerd". De studentenvakbond vindt dat de hoofdorganisatoren - de Algemene Onderwijsbond en de FNV - voor het blok zijn gezet: "ofwel de organisatie trekt de stekker uit het protest, ofwel het protest zou verboden worden door de gemeente".