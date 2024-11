Litouwse minister: Duitse basis ondanks tegenvallers op tijd af

VILNIUS (ANP/DPA) - De bouw van een nieuwe basis in Litouwen, waar Duitsland permanent duizenden militairen wil stationeren, heeft volgens de Litouwse minister van Defensie al wat tegenslagen gehad. Toch gaat hij ervan uit dat de basis gewoon in 2027 open moet kunnen, zoals gepland. Op de basis Rūdninkai komen mogelijk ook Nederlanders te zitten.

De Litouwse president Gitanas Nausėda zei eerder deze week dat het project vertraging had opgelopen. "We zijn nerveus, daar ben ik het mee eens, maar we kunnen alles op tijd uitvoeren", zei defensieminister Laurynas Kasčiūnas daarop. Hij zei niet te denken dat de politieke crisis die in Duitsland is ontstaan, of de politieke situatie in eigen land nog extra vertraging zullen veroorzaken.

Deze woensdag werd een studie voor de bouw van de basis en het trainingscentrum gepresenteerd. Het terrein is zo'n 190 hectare groot en gaat volgens de Litouwse minister zo'n 950 miljoen euro kosten. Het is de bedoeling dat er zo'n 3000 militairen uit een permanente, gevechtsklare gevechtseenheid onder Duitse leiding worden gestationeerd. In totaal telt de Duitse brigade volgens plan 4800 militairen en 200 burgers.

Nederland en Duitsland werken militair nauw samen. Dat geldt ook voor de huidige NAVO-inzet in Litouwen waarin de Duitse krijgsmacht een leidende rol heeft. Over een bijdrage aan de permanente brigade in Litouwen, wordt volgens het ministerie van Defensie nog gesproken.