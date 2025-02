John van de Heuvel helpt Joran geld te verdienen

Moordenaar & psychopaat Joran van der Sloot heeft een boek geschreven en dat ligt nu in de schappen voor 22 euro per exemplaar. Als het een bestseller wordt, kan hij daar dus tonnen mee opstrijken. Merkwaardig genoeg is het voorwoord van het boek geschreven door John van den Heuvel. En beide heren zitten bij dezelfde uitgeverij.

John verdedigt zichzelf in Shownieuws: “Ik heb ja gezegd omdat ik hem ken en het verhaal heb gelezen. Ik heb uitgelegd waarom ook hij, net zo goed als ieder ander, recht heeft om zijn versie van het verhaal te vertellen.”

Dat is opmerkelijk omdat Joran al een heleboel kans heeft gehad zijn verhaal te vertellen, onder meer in de dood Peter R de Vries met camera's volgehangen auto van een vriend van Joran. Maar bij al die gelegenheden loog hij iets anders. Dus waarom zou hij (voor het geld) niet ook liegen in het boek dat Van den Heuvel promoot?

Op TV sprak Van den Heuvel van een jongen met ‘wat rafelrandjes’? Maar waar wel iets aan te verdienen is.