Jongen (14) aangehouden voor bedreiging scholen regio Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft donderdagavond een 14-jarige jongen uit Maassluis aangehouden op verdenking van het online bedreigen van een aantal scholen in de regio Rotterdam. Het ging om scholen in Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

De Rotterdamse politie meldde donderdagmiddag alert te zijn op de veiligheid op de scholen naar aanleiding van anonieme dreigementen via sociale media. "Vrijdag schietpartijen op een paar scholen", stond in de berichten.

Eerder zei de politie al niet uit te sluiten dat het om kopieergedrag gaat. In onder meer Amsterdam en Nijmegen werden deze week soortgelijke bedreigingen via internet gedaan. De politie gaat verder met het onderzoeken van alle meldingen en blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden.