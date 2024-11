Viaplay vervangt topman Nederlandse tak

STOCKHOLM (ANP) - Viaplay, het Zweedse streamingplatform dat onder andere de Formule 1-uitzendingen in Nederland verzorgt, vervangt de topman van zijn Nederlandse tak. Roger Lodewick verlaat Viaplay per direct om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hij wordt met ingang van het nieuwe jaar opgevolgd door William Linders. Hij rapporteert dan rechtstreeks aan concernbaas Jørgen Madsen Lindemann.

Volgens Viaplay heeft Linders ruim 25 jaar ervaring in de digitale media- en entertainmentindustrie in Europa. Bij VodafoneZiggo was hij eerder verantwoordelijk voor de introductie van MyPrime, Horizon Go en Ziggo Sport. Hij werkte ook bij Fox Mobile en Endemol Shine. Recentelijk was Linders directeur en partner van OD Media, een bedrijf op het gebied van digitale contentdistributieplatforms en bekend van samenwerkingen met Netflix, Amazon Prime en Apple.

Eerder dit jaar werd Viaplay nog van een mogelijke ondergang gered met een kapitaalinjectie. Daardoor bleven aandeelhouders zitten met aandelen die vrijwel niets meer waard waren, maar konden er tegelijk schulden worden weggestreept en stroomde er weer nieuw geld naar het bedrijf. De onderneming maakte vorig jaar al bekend zich terug te trekken uit veel andere landen dan Nederland en flink te gaan reorganiseren. De toen pas aangetreden topman Lindemann zei zich zorgen te maken over de kosten voor veel programma's.