Jordanië: Egypte werkt aan alternatief voor Trumps plan met Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - Arabische landen werken onder leiding van Egypte aan een alternatief voor Amerikaanse plannen met de Gazastrook. Dat plan is een reactie op een voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om de bevolking uit de Gazastrook te verwijderen en over te brengen naar Jordanië en Egypte, zei koning Abdullah van Jordanië tijdens een bezoek aan het Witte Huis.

Wat Trump betreft komt Gaza in Amerikaanse handen, zo herhaalde hij bij zijn ontmoeting met de koning. Van de Gazastrook moet dan een soort Rivièra gemaakt worden. Dat is volgens hem goed voor de werkgelegenheid. Hij zou niet van plan zijn om zelf vastgoed te ontwikkelen in Gaza.

De koning van Jordanië zei dat het Egyptische voorstel afgewacht moet worden. Wel is zijn land bereid om 2000 zieke Gazaanse kinderen op te vangen.

De oorlog heeft in Gaza volgens het ministerie van Volksgezondheid aldaar aan ruim 48.000 mensen het leven gekost. Het gebied is verwoest en de bevolking verkeert volgens hulpverleners in grote humanitaire nood. Gedwongen verplaatsing van de bevolking komt volgens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres neer op etnische zuivering.