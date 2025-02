Privacyautoriteit EU: mogelijk volgen meer acties tegen DeepSeek

BRUSSEL (ANP/RTR) - DeepSeek kan in de toekomst meer te maken krijgen met acties van nationale toezichthouders. Dat meldde de Europese privacyautoriteit dinsdag, waarmee de zorgen worden benadrukt die leven in Europa over de toenemende populariteit van de Chinese AI-tool.

Nationale privacytoezichthouders bespraken DeepSeek dinsdag tijdens een maandelijkse vergadering. Italië heeft eerder de chatbot geblokkeerd vanwege een gebrek aan informatie over het gebruik van persoonsgegevens. Ook toezichthouders in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en andere landen hebben vraagtekens gezet bij hoe DeepSeek informatie verzamelt.

Verschillende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming "hebben al acties ondernomen tegen DeepSeek en er kunnen in de toekomst nog meer acties volgen", zei een woordvoerder van de Europese organisatie van privacytoezichthouders, de European Data Protection Board (EDPB).