Jordanië en VAE leveren 25 ton hulpgoederen via lucht aan Gaza

Twee vliegtuigen uit Jordanië en een toestel uit de Verenigde Arabische Emiraten hebben 25 ton hulpgoederen boven Gaza gedropt. Dat meldt de Jordaanse staatstelevisie. Het zijn de eerste luchtdroppings sinds maanden in de Palestijnse enclave.

"De Jordaanse strijdkrachten voerden zondag drie luchtdroppings uit op de Gazastrook met humanitaire hulp en voedselhulp, waarvan één met de Verenigde Arabische Emiraten", staat in een verklaring.

Israël maakte vrijdag bekend toe te staan dat andere landen via de lucht hulpmiddelen leveren aan Gaza. Een Israëlische functionaris liet later weten dat Jordanië en de VAE de humanitaire luchtdroppings zouden coördineren.

Ook via de grond komt de levering van hulpmiddelen weer op gang, nadat het Israëlische leger zondag humanitaire gevechtspauzes had aangekondigd in drie delen van Gaza. Een konvooi van ongeveer honderd vrachtwagens heeft inmiddels de Gazastrook bereikt via de grensovergang Kerem Shalom.