Jordanië verbiedt de Moslimbroederschap

AMMAN (ANP/RTR) - Jordanië heeft woensdag de Moslimbroederschap verboden nadat leden van de islamitische beweging in verband zijn gebracht met voorbereidingen van aanslagen. De Jordaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft dat tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

De politie heeft spullen van de Moslimbroederschap in beslag genomen. Kantoren van de groep zijn gesloten. De minister noemde de Moslimbroederschap een gevaar voor burgers en een destabiliserende kracht in het land. De beweging is in Jordanië ook politiek actief en een belangrijke oppositiepartij.

Vorige week werd bekend dat zestien leden van de Moslimbroederschap zijn aangehouden, die in Libanon getraind zouden zijn. Ze zouden aanslagen willen plegen met drones en raketten. "Het complot was erop gericht de nationale veiligheid te ondermijnen, chaos te zaaien en materiële schade aan te richten binnen het koninkrijk," was de verklaring van de Jordaanse autoriteiten. De Moslimbroederschap weersprak daarop de aantijgingen.