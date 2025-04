Bruins veroordeelt bezetting Maagdenhuis Amsterdam door betogers

DEN HAAG (ANP) - Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemt het "van de ratten besnuffeld" wat er vorige week maandag in het Maagdenhuis is gebeurd. Hij krijgt ook kritiek vanuit de Tweede Kamer. Bruins zou te weinig reageren en zijn verantwoordelijkheid niet nemen bij pro-Palestijnse demonstraties op universiteiten die uit de hand lopen.

Pro-Palestijnse betogers bezetten het Maagdenhuis bij de Universiteit van Amsterdam. Het bestuursgebouw werd geplunderd en gesloopt. De UvA verwacht een groot schadebedrag. Tien mensen werden opgepakt. De actievoerders vinden dat de universiteit medeplichtig is aan genocide in Gaza door samen te werken met onderwijsinstellingen in Israël.

Volgens Bruins is het vooral "professioneel tuig" dat deze demonstraties gebruikt om zulke vernielingen aan te richten. "Dat moet nergens gebeuren, maar zeker niet op universiteiten. Daar praten mensen over meningsverschillen."

Verantwoordelijkheid

Kamerlid Claire Martens-America (VVD) zei dat haar "oren klapperen" na de reactie van de minister. Zij wil dat hij meer verantwoordelijkheid neemt en niet alles doorschuift. "Studenten en docenten worden geïntimideerd en de colleges van bestuur treden niet op."

Ook na een volgend antwoord van Bruins vond Martens-America dat de NSC-minister te weinig verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van studenten en docenten die zich geïntimideerd voelen, ook als er geen demonstraties zijn. Het Kamerlid zei "extreme zorgen" te hebben over mensen die nu thuisblijven omdat ze zich onveilig voelen.