Rechtbank: zaak om krimp Schiphol is aan bestuursrechter

HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem doet geen uitspraak in een kort geding dat was aangespannen om de krimp van Schiphol te voorkomen. De zaak draaide om het zogeheten Luchthavenverkeersbesluit van Schiphol, dat het kabinet wil aanpassen om het maximale aantal vluchten bij te stellen. Volgens de civiele rechter is het aan de bestuursrechter om zich over de kwestie te buigen.

Verschillende luchtvaartorganisaties, waaronder KLM, TUI en BARIN, hadden de zaak aangespannen tegen de Staat en Schiphol. Zij wilden daarmee voorkomen dat vanaf november het maximumaantal vluchten van en naar Schiphol wordt verlaagd van 500.000 naar 478.000.