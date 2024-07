MOSKOU (ANP/RTR) - Een Russische rechtbank heeft de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf. Volgens Russische media is hij schuldig bevonden aan spionage. De zaak is behandeld achter gesloten deuren. Gershkovich, zijn werkgever The Wall Street Journal en de Verenigde Staten ontkennen dat hij een spion is.