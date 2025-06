Journalisten willen actie voor veiligheid Palestijnse collega's

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse media en journalisten roepen demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp op om actie te ondernemen voor de bescherming van journalisten in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Dat doen zij samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en Free Press Unlimited (FPU). De organisaties maken zich grote zorgen over de risico's voor Palestijnse collega's.

"Onze collega's in de bezette Palestijnse gebieden betalen een onbeschrijflijk hoge prijs voor het uitoefenen van hun beroep", staat in de brief. De minister moet "alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat journalisten in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever niet langer doelwit zijn".

Het gaat om 45 landelijke en regionale media die de brief hebben ondertekend, waaronder het ANP, AD, Het Parool, Trouw, de NTR, Vrij Nederland, de NOS en RTL Nieuws. In de brief wordt gesteld dat er sprake is van een systematische schending van het internationaal recht. Sinds oktober 2023 zijn meer dan 180 journalisten en mediawerkers gedood in Gaza. De NVJ wijst erop dat het gaat om geverifieerde cijfers van het Committee to Protect Journalists (CPJ) en in sommige gevallen om gerichte aanvallen op journalisten. Israël laat ook geen buitenlandse media toe tot de Gazastrook, waardoor de informatievoorziening nog meer wordt belemmerd.

Soedan en Rusland

Volgens initiatiefnemer Marten van de Wier van Trouw kan Veldkamp op verschillende manieren actie ondernemen. Zo zou hij zijn Israëlische collega-ministers achter de schermen kunnen aanspreken over de veiligheid van de Palestijnse pers. De ondertekenaars willen verder dat Veldkamp zich uitspreekt in een internationaal statement over de veiligheid van de pers in de gebieden. Ook wordt gevraagd om een onderzoek naar de dood van Palestijnse journalisten. Verder willen de ondertekenaars dat de minister aandringt op toegang tot de Gazastrook voor buitenlandse media.

Volgens de NVJ staat de persvrijheid ook in andere landen onder druk, zoals in Soedan en Rusland. De slachtofferaantallen onder journalisten in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever zijn echter van een andere schaal, vertelt Thomas Bruning van de NVJ. "Daarnaast gaat het om een democratische staat, een bondgenoot van Europa die we tot de orde roepen", aldus Bruning. De belangenorganisatie hoopt ook dat het kabinet in demissionaire vorm meer ruimte heeft om zich hierover uit te spreken.