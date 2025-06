Zuid-Korea stopt met propaganda-uitzendingen bij Noord-Korea

SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea stopt met uitzendingen met propaganda en K-pop via luidsprekers bij de grens met Noord-Korea. De stap volgt kort na de komst van een nieuwe Zuid-Koreaanse regering die streeft naar het verlagen van de spanningen met het buurland.

De nieuwe president Lee Jae-myung heeft beloofd de uitzendingen te stoppen en de dialoog met Noord-Korea te herstarten. De uitzendingen werden bijna een jaar geleden hervat, onder de regering van de afgezette president Yoon Suk-yeol. De spanningen tussen de twee landen waren toen hoog opgelopen.

Zuid-Korea zette de luidsprekers aan nadat Noord-Korea herhaaldelijk ballonnen met afval naar het zuiden had gestuurd. Het regime in Pyongyang reageerde daarmee op Noord-Koreaanse overlopers en activisten in Zuid-Korea die ballonnen met onder meer propagandamateriaal, geld en medicijnen naar Noord-Korea hadden gestuurd.