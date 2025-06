Lancering van nieuwe bezoekers ruimtestation ISS uitgesteld

CAPE CANAVERAL (ANP) - Vier nieuwe bezoekers gaan later naar het internationale ruimtestation ISS. De ruimtevaarders hadden woensdag moeten worden gelanceerd, maar hun vaartuig kampt met een lek van vloeibare zuurstof. Dat moet worden gerepareerd. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

De vier gaan met een Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat vaartuig wordt ingehuurd door het bedrijf Axiom Space. Elon Musk, de topman van SpaceX, had vorige week gedreigd alle Dragons aan de grond te houden, in een hoogoplopende ruzie met de Amerikaanse president Donald Trump. De missie van de vier bleef echter op de planning staan, en Musk zei woensdag dat hij spijt heeft van een aantal uitspraken.

De bemanningsleden zijn de Amerikaanse Peggy Whitson, de Pool Sławosz Uznański-Wiśniewski, de Hongaar Tibor Kapu en Shubhanshu Shukla uit India. Het is de bedoeling dat zij ongeveer twee weken in het ISS blijven. Polen had in 1978 voor het laatst een inwoner in de ruimte, Hongarije in 1980 en India in 1984.