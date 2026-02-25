ECONOMIE
Journalistieke ngo: meer dan honderd journalisten gedood in 2025

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 9:41
NEW YORK (ANP) - In 2025 zijn 129 journalisten en mensen die in de media werken omgekomen tijdens hun werk. Dat meldt het Committee to Protect Journalists (CPJ). Volgens deze Amerikaanse non-profit zijn de sterfgevallen voor tweederde toe te schrijven aan Israël.
"Israëls minachting voor de levens van journalisten kent geen gelijke. Het land heeft sinds het CPJ gegevens begon te verzamelen in 1992 nu meer journalisten gedood dan elke andere regering", concludeert het CPJ. Ook in 2024 voerde Israël de CPJ-lijst aan.
Meer dan driekwart van de gedode journalisten kwam om in conflictgebieden, onder meer in Gaza, Oekraïne en Soedan. In die laatste twee landen lag het aantal gedode journalisten afgelopen jaar iets hoger dan in 2024.
Het is voor het tweede jaar op rij dat er meer journalisten omkwamen dan het jaar ervoor.
