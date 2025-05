Justitie tegen Netanyahu: benoeming inlichtingenchef is onwettig

JERUZALEM (ANP/AFP) - De benoeming van het nieuwe hoofd van inlichtingendienst Shin Bet is "onwettig", schrijft de procureur-generaal van Israël aan premier Benjamin Netanyahu. Het hooggerechtshof oordeelde eerder al dat het ontslag van de zittende chef illegaal was.

Netanyahu benoemde generaal-majoor David Zini als nieuwe baas van de inlichtingendienst, na maanden van juridisch en politiek getouwtrek over zijn poging om de huidige chef Ronen Bar te ontslaan.

In de brief aan Netanyahu, die is ingezien door persbureau AFP, wijst procureur-generaal Gali Baharav Miara naar de recente "gerechtelijke uitspraken over het einde van het mandaat van de Shin Bet-directeur".

De premier kondigde Zini's benoeming aan een dag nadat het hooggerechtshof had geoordeeld dat het ontslag van Bar "ongepast en onwettig" was. Netanyahu zei in maart dat hij Bar ontsloeg om een "voortdurend gebrek aan vertrouwen". Het besluit werd vervolgens door non-profitorganisaties en de oppositie aangevochten bij de rechter.