Veel noten zijn gezond, maar deze springt er echt uit

Een handje noten staat al jaren in de schijf van vijf. Ze zitten vol vezels, gezonde vetten, vitamines en mineralen als calcium, kalium en ijzer.

"Ook is aangetoond dat de vetten uit noten een positieve impact hebben op je brein. Ze zouden zo onder meer bepaalde vormen van dementie tegen kunnen gaan. Verder onderzoek is daar nog naar nodig om er nog meer over te weten te komen", vertelt diëtist Sanne Mouha aan het AD.

Maar niet iedere noot is even gezond. Walnoten bevatten de meeste omega 3-vetzuren en polyfenolen, goed voor je cholesterol en bloeddruk. "Elke noot is op zijn manier gezond, maar als ik er één zou aanbevelen, zou het de walnoot zijn", aldus Mouha. "Puur omdat we uit andere voeding niet makkelijk omega 3 halen en omdat bijna iedereen daar een tekort aan heeft. Omega 3 vind je in veel noten terug, maar in walnoten zit het hoogste gehalte.’’

Maar zoals gezegd: de meeste noten zijn gezond. Zo bevatten amandelen veel calcium en pecannoten meer vitamine B. Hazelnoten zitten dan weer vol vitamine E. En de minder bekende paranoot is ook erg goed voor je. "Die bevat veel selenium, een stof die je ook in dierlijke producten terugvindt. Selenium is heel belangrijk voor de werking van je schildklier. Selenium beschermt onze cellen en is belangrijk voor vegetariërs, omdat deze groep de stof niet uit vlees haalt.’’